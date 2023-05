Am Dienstag um 2.20 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass aktuell in ein Hotel in der Blumenstraße eingebrochen wird. Vor Ort traf die Polizeistreife einen 36-jährigen Pirmasenser an. Ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz hielt sich noch im Hotel auf, nach Aufforderung der Beamten kam er auf die Straße. Auf der Dienststelle wollte sich der 26-Jährige nicht zur Tat äußern, da er per Haftbefehl gesucht wurde, lieferte ihn die Polizei in die JVA Zweibrücken ein. Gesprächiger war der 36-Jährige, er legte ein umfangreiches Geständnis ab und gab weitere gemeinsame Einbrüche zu, dabei auch den Einbruch in der Nacht zuvor in das gleiche Hotel. Bei diesem Einbruch wurden mehrere Bierflaschen ausgetrunken und ein PC mit Monitor entwendet.

Bereits kurz zuvor hatte die Polizei einen weiteren Einbrecher festgenommen. Um 2 Uhr war sie zu einer Tankstelle im Berliner Ring gerufen worden, auf dem sich eine verdächtige Person herumtreiben würde. Auf dem Gelände traf die Polizei einen 19-jährigen Pirmasenser an. Die Eingangstür der Tankstelle war stark beschädigt, davor lagen drei Gullydeckel. Der 19-Jährige gab zu, dass er aus der Tankstelle Tabak, Nahrungsmittel und Alkohol entwenden wollte. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.