Dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnten am frühen Freitagabend drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Zeugen meldeten der Polizei zwei verdächtige Personen mit Kapuzen auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens im Bereich der Biebermühle, wo ein grüner Transporter vor dem verschlossenen Zufahrtstor stand. Als die Polizei zum Bauunternehmen kam, stand der Transporter noch vor dem Tor. Auf dem Gelände trafen die Beamten auf drei Männer, die zwei Zäune aufgeschnitten und eine Fensterscheibe eingeworfen hatten, um zunächst auf das Gelände und schließlich in die Lagerhalle zu gelangen. Die drei zwischen 18 und 29 Jahre alten Männer aus der Südpfalz sind bereits polizeilich bekannt. Beute hatten sie noch nicht gemacht, da sie von den Beamten beim Einbruch gestört worden waren. Im Transporter fand die Polizei eine größere Menge ummanteltes Kupferkabel, dessen Herkunft ist noch nicht geklärt. Den Schaden an den Zäunen und dem Fenster schätzt die Polizei auf 500 Euro.