Schnell gefasst haben Polizeibeamte der Dahner Inspektion ein Trio, das am frühen Sonntagmorgen offenkundig kurz zuvor einen Süßigkeiten-Automaten an einer Tankstelle aufgebrochen hatte. Die herbeigerufene Polizei konnte die drei dunkel gekleideten Tatverdächtigen, die zu Fuß geflüchtet waren, unweit des Tatorts stellen. Bei der Durchsuchung der Drei und ihrer mitgeführten Sachen wurden das Diebesgut – 16 Packungen Fruchtgummi und Lakritzmischungen und eine kleine Menge Münzgeld aus dem Automaten – sowie das Tatwerkzeug gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten – 21, 24 und 25 Jahre alt – entlassen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen bittet die Polizei, sich umgehend bei der Polizei Dahn unter Telefon 06391/9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.