Bei einer Verfolgung hat die Polizei am späten Donnerstagabend einen Taser gegen einen Flüchtenden eingesetzt. Die Beamten hatten zuvor versucht, den Mann zu kontrollieren, der auf einem E-Roller in der Adlerstraße unterwegs war. Der E-Scooter hatte kein Nummernschild, kein Licht und fuhr Schlangenlinien, so die Pirmasenser Polizei. Auf die Aufforderung zu stoppen, reagierte der 29-jährige Pirmasenser nicht. Er flüchtete durch eine enge Seitengasse in Richtung Berliner Ring. Da das Polizeiauto dafür zu breit war, verfolgten die Beamten den Mann zu Fuß weiter. In der hinteren Hosentasche des Mannes erkannten die Polizisten den Griff eines Revolvers und drohten zweimal, den Taser einzusetzen. Dennoch setzte der Verfolgte die Flucht fort. Nach Angaben der Polizei erkannten die Beamten einen günstigen Moment, als der Fahrer langsamer werden musste, und schossen mit dem Taser. Der Flüchtige fiel zu Boden und leistete keinen Widerstand mehr, als er festgenommen wurde.

Der geladene Revolver wies ein PTB-Zeichen auf. Es war also eine Schreckschusswaffe. Im Rucksack hatte der Mann Schmuck, Geld und eine erhebliche Menge Betäubungsmittel. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille, ein Drogentest reagierte auf Amphetamin.

Als die Wohnung des Mannes durchsucht wurde, fand die Polizei drei weitere Schreckschusswaffen mit Munition und kleine Mengen Drogen. Der E-Roller wurde sichergestellt, weil das Fahrgestell keine Ident-Nummer hatte und der Mann nicht beweisen konnte, dass der Scooter ihm gehört.

Der Pirmasenser ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Neben Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz werden ihm mehrere Verkehrsdelikte vorgeworfen.