Am Samstag hat die Polizei in Pirmasens mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Laut einer Mitteilung wurde um kurz nach 18 Uhr ein 29-jähriger Mann im Neufferpark kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten wurde in einer Bauchtasche eine geringe Menge Amphetamin. Gegen 19.40 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann in der Wagenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Vor Ort wurden Reste eines gerade gerauchten Joints festgestellt. In einem Rucksack führte der Mann zudem zwei Ecstasy-Tabletten mit sich. Kurz nach 21 Uhr wurden bei einem 47-jährigen Pirmasenser in der Zollerstraße in einem Rucksack zwei Döschen mit je einer geringen Menge Haschisch und Amphetamin aufgefunden. Die Polizei schreibt, dass sie alle Drogen sichergestellt und entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt hat.