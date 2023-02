Die Fastnachtsumzüge und die sich anschließenden Straßenfasnachten in Bundenthal, Bruchweiler-Bärenbach und Hauenstein verliefen bei herrlichem Sonnenschein aus Sicht der Polizeiinspektion Dahn friedlich, störungsfrei und ohne Vorkommnisse. Lediglich beim Umzug und der anschließenden Straßenfastnacht am Sonntag in Dahn waren zwei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen, wobei zumindest in einem Fall ein erhöhter Alkoholkonsum Mitauslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein dürfte. Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Dahn aber ein positives Fazit der Straßenfasnacht.