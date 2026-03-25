Ein Schüler hat am Dienstag gegen 10 Uhr in der Pirminiusschule im Heinrich-Kimmle-Weg in Pirmasens den Unterricht unterbrochen, indem er randalierte und Lehrkräfte verbal bedrohte. Nach Angaben der Polizei verließen die Lehrer den Klassenraum gemeinsam mit fünf weiteren Schülern und informierten die Einsatzkräfte.

Die Beamten trafen den Jungen allein im Klassenzimmer an. Er befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Einsatzkräfte konnten die Lage kontrollieren, ohne dass jemand verletzt wurde.

Der Schüler wurde seiner Mutter übergeben, die von der Polizei benachrichtigt worden war. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Weitere Details nennt die Polizei derzeit nicht, da die Ermittlungen noch andauern.