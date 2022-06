Am 18. März starb ein Mann in einem Supermarkt im Winzler Viertel. Jetzt konnte die Polizei die Identität klären. Er wohnte ganz in der Nähe des Marktes in einem Mehrfamilienhaus.

„Her, wofor issen des große Zelt beim Kömmerling?“ – Die Antwort auf die Frage gibt es hier.

Ein tolles Wochenende erlebte eine Zweibrücker Reisegruppe auf Pfingstbesuch in der Partnerstadt Boulogne-sur-mer.

Die Ausrichter von der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken ernten auf dem Kommunalpolitischen Frühschoppen ein dickes Lob für ihren Pfingstmarkt 2022.

Christian von Mannlich ist seit 200 Jahren tot. In Zweibrücken muss man heute lange suchen, um noch Zeugnisse seines Wirkens zu finden.

Nach Einbau der neuen Fußgängerbrücke soll die Teilsperrung des Bubenhauser Kreisels am Samstag wieder aufgehoben werden. Dann dürfte sich auch die Stau-Situation in der Zweibrücker Hofenfelsstraße entschärfen.

50 Jahre alt wurde die Partnerschaft der deutschen Gemeinde Erfweiler und der französischen Gemeinde Belmont. Am Wochenende wurde gefeiert.

Der Bauern- und Gärtnermarkt in Nünschweiler erwies sich nach zwei Jahren Corona-Pause als Publikumsmagnet. Schon am frühen Nachmittag hieß es zum ersten Mal ausverkauft.