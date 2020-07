Die Dahner Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Pirmasenser Kriminalpolizei den Täter ermittelt, der in der Nacht vom 9. auf den 10. März in die Firma Rabo Fritz Hasselwander in der Hauensteiner Industriestraße eingebrochen ist. Das teilten die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizeidirektion Pirmasens in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Den Einbruch – der Täter hatte ein Fenster eingeschlagen – hatte die Dahner Polizei aufgenommen. Die Beamten konnten damals am Tatort eine Blutspur und Fingerabdrücke sichern, heißt es in der Mitteilung. Der Spurenabgleich führte sie dann zu einem amtsbekannten 19-jährigen Serientäter, der aktuell ohnehin wegen eines Haftbefehls gesucht wird.

In besagter Nacht im März war zudem in die benachbarte Firma Schuh-Hanß eingebrochen worden. Da diese Tat nach dem gleichen Modus Operandi durchgeführt wurde, vermutet die Polizei, dass der 19-Jährige auch für diesen Einbruch verantwortlich ist.