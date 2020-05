Was ist da nur passiert? Am Freitag, gegen 1.15 Uhr, meldete ein 20-Jähriger der Pirmasenser Polizei einen Unfall im Kreisverkehr L600/Blocksbergstraße. Sein 48-jähriger Vater habe dort in dessen BMW 640i Gran Coupe das Gas- und das Bremspedal verwechselt und sei deshalb aus dem Kreisel herausgetragen worden, wobei er ein bereits zuvor schräg stehendes Verkehrszeichen touchiert habe. Den eingesetzten Beamten war tatsächlich bereits eine knappe Stunde zuvor dieses schräg stehende Verkehrszeichen aufgefallen. Jedoch hat die Polizei aufgrund des Schadensbildes und Spuren auf der Fahrbahn Zweifel an den gemachten Angaben. Möglicherweise habe der Sohn bereits vorher den Schaden selbst verursacht, den Unfallort verlassen, den Vater abgeholt und den Unfall erst mit mindestens einer knappen Stunde Verspätung gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall, der sich vor 0.25 Uhr ereignet haben muss, beobachtet haben, vielleicht den BMW dort bei sogenannten Driftübungen gesehen haben oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06331/5200 entgegen.