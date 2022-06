In der vergangenen Woche wurde die Polizei auf vermeintliche Kinderansprecher im Stadtgebiet von Pirmasens aufmerksam gemacht. Am vergangenen Montag soll ein Kind in der Tuchbleichstraße aus einem blauen Transporter mit Leiter von zwei Männern angesprochen worden sein. Sie hätten Süßigkeiten angeboten. Das Kind flüchtete sofort mit seinem Fahrrad. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass ein solcher blauer Transporter mit Leiter in Erlenbrunn steht. Nach Angaben der Polizei wurde der Besitzer ermittelt und befragt. Ob es sich um den gleichen Transporter handelt, aus dem heraus Kinder angesprochen worden sein sollen, steht allerdings nicht fest. Eine weitere Meldung über einen Kinderansprecher auf der Husterhöhe, die in den sozialen Medien kursierte, konnte von der Polizei nicht bestätigt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wird nicht von einer Gefährdungsituation ausgegangen.