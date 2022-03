Den Verkauf seines Mopeds hätte sich ein Pirmasenser wohl auch anders vorgestellt

Die Polizei berichtet, dass der Mann sein 125er Leichtkraftrad in Pirmasens über eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten hatte. Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr sei ein potenzieller Käufer erschienen, der sich im Internet als „Tom M“ bezeichnet hatte. Die Polizei beschreibt ihn so: 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, sehr schlank und kurze blonde Haare. Treffpunkt war der Parkplatz Maler-Bürkel-Straße/Adam-Müller-Straße. Der vermeintliche Käufer machte eine Probefahrt, kehrte aber nach über einer Stunde nicht zurück. Die Polizei konnte das Zweirad aber wieder finden: Es stand vor der Goethestraße 25. Der Eigentümer holte es mit dem Ersatzschlüssel ab. Dabei stellte er fest, dass sich das Krad nun nicht mehr lenken ließ. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.