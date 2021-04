Mit Drogen am Steuer: Über zwei Vorfälle dieser Art, die sich am Samstag nahezu zeitgleich in Pirmasens abgespielt haben sollen, informierte die Polizei. Um 20.58 Uhr sei ein 31-jähriger Mann aus dem saarländischen Neunkirchen Am Kalkofen kontrolliert worden. Dabei hätten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehe. Ein freiwilliger Drogenvortest sei bei Kokain positiv verlaufen. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 20.59 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Pirmasens in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei dieser ergaben sich der Polizei zufolge Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehe. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Dem Mann wurde ebenfalls Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf beide Fahrer kommt nun laut Polizei eine „nicht unerhebliche Geldbuße“ zu. Zudem müssten sie damit rechnen, dass ihre Fahrerlaubnis entzogen wird.