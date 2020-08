Auf frischer Tat hat die Polizei am Donnerstagabend auf dem Gelände des Leibniz-Gymnasiums zwei mutmaßliche Einbrecher erwischt. Zuvor soll einer der beiden jungen Männer die Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts in der Schlossstraße eingeschlagen haben. Gegen 23.15 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass gerade zwei Männer über den Außenzaun des Hinterhofs des Leibniz-Gymnasiums geklettert seien. Vor Ort konnte die Polizei nach eigenen Angaben zwei „amtsbekannte Pirmasenser“ im Alter von 19 und 23 Jahren festnehmen. Sie hatten zunächst versucht, sich zu verstecken. Ein Fenster im Erdgeschoß sei mit Gewalt aufgedrückt und ein Flachbildfernseher sei schon an der Wand zum Abtransport abgestellt worden, so die Polizei. Im Rucksack der Männer fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Der 19-Jährige stehe auch im Verdacht, die Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts eingeschlagen zu haben. Doch damit nicht genug: Bereits gegen 22.30 Uhr sei der junge Mann wegen einer Ruhestörung auf dem Exerzierplatz mit mehreren Gleichaltrigen kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest habe zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 0,92 Promille ergeben.