In der ersten tropischen Nacht des Jahres suchten vier Männer im Alter von 33 bis 38 Jahren eine Abkühlung. Sie drangen ins Freibad Biebermühle bei Thaleischweiler-Fröschen ein und wollten sich dort in die kühlen Fluten stürzen. Sie wurden dabei von der Polizei erwischt. Statt einer Abkühlung gibt es jetzt eine Abreibung in Form einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.