In einer Kneipe in der Blümelstalstraße in Pirmasens hat es am frühen Samstagmorgen, den 28. September, gegen 4 Uhr eine Schlägerei gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde ein 25-jähriger Mann aus Pirmasens von mehreren unbekannten Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.