Für große Aufregung sorgte am Montag ein Audifahrer, der angeblich in der Fußgängerzone mehrmals auf einen Fußgänger und dessen Hund zugefahren sein soll. Die Polizei ermittelt. Zeugen meldeten den Vorfall. Forderungen nach einer Sperrung der Fußgängerzone zwischen Sandstraße und Pfarrgasse werden wieder laut. Die Polizei kontrolliere außerdem zu wenig.

„Da muss jetzt was passieren. So geht das nicht mehr.“ Bernd Ernst, der den Vorfall am Rande mitbekam, ist außer sich und fragt sich, ob erst wirklich ein Kind angefahren werden müsse, bevor die Stadtverwaltung hier einschreite und der teils wilden Fahrerei in der Fußgängerzone Einhalt gebiete. Ernst hat sich als Organisator des Schusterbrunnenfestes und anderer Initiativen in der Fußgängerzone speziell für den Teil der Einkaufsmeile engagiert, der zwischen Lutherkirche und Sandstraße vom Autoverkehr am meisten betroffen ist.

Was genau passiert ist, wird von der Polizei derzeit noch ermittelt. Ein Autofahrer soll vehement auf einen Fußgänger zugefahren sein. Ob es zu einem Schaden kam, ist nicht bekannt. So lautet die Version der Polizei über das Ereignis, das sich kurz vor 15.30 Uhr zugetragen haben soll. Als die von Zeugen alarmierten Polizisten eintrafen, waren weder der Autofahrer noch der vermeintlich attackierte Fußgänger zu sehen. Zeugen gaben der Polizei ein Kennzeichen des Wagens. Die Polizei traf den Halter zu Hause nicht an. Sie sucht noch weitere Zeugen des Geschehens, wie Sprecher Werner Häfner berichtet.

Babilon: Polizei soll täglich kontrollieren

Dieter Babilon vom gleichnamigen Spielwarenhandel kann noch weitere Details berichten. Ein blauer Audi sei von der Post rückwärts mit sehr hoher Geschwindigkeit die Fußgängerzone hoch gerast und habe dabei beinahe den Mann mit Hund überfahren. Ob der Mann einmal oder mehrmals auf den Mann zugefahren sei, wie von anderen Zeugen behauptet, kann Babilon nicht sagen. Ein Kind habe auf dem Rücksitz des Wagens gesessen.

Auch Babilon findet, dass in der Fußgängerzone viel zu viele Autos zu allen denkbaren Uhrzeiten unterwegs seien. Es gibt zwar ein Zeitfenster für Lieferanten und Anlieger. Daran halte sich aber kaum jemand, so Babilons Beobachtung. Zudem werde geparkt, wo es gerade möglich ist. „Ab 17 oder 18 Uhr kontrolliert da ja niemand mehr, und das wissen die alle“, schildert der Einzelhändler die Situation und fordert mehr Kontrollen. „Die müssten mal wieder eine Woche lang jeden Tag kontrollieren. Dann hört das auf.“

„Hier wohnen doch auch kleine Kinder“

Kontrollen allein reichen nach Meinung von Bernd Ernst, der auch in der Fußgängerzone wohnt, nicht aus. „Da müssen Poller her. Sonst fahren die weiter wegen einer Briefmarke rein“, fordert der Anwohner und verweist auf das Beispiel von Zweibrücken. Dort habe es eine ähnliche Diskussion gegeben, und der Stadtrat habe in kurzer Zeit reagiert. Jetzt sperren Poller die Einkaufsmeile ab. „Das muss hier auch passieren. Hier wohnen doch auch kleine Kinder“, sagt Ernst.

Die Polizei kontrolliere derzeit mehr als üblich, versichert Polizeisprecher Häfner. Der Autoverkehr werde auch im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen überprüft, und dies geschehe oft gemeinsam mit den Beamten des Ordnungsamtes. Wie oft Autofahrer dabei wegen unerlaubten Einfahrens in die Fußgängerzone verwarnt wurden, wird bei der Polizei nicht aufgelistet. Häfner betont aber, dass Verstöße konsequent geahndet würden.