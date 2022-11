Nach dem Einbruch in den Wasgau-Markt in der vergangenen Woche und den beiden Versuchen in der Nacht zuvor, in den Kik- und den Wasgau-Markt einzubrechen, ermittelte die Polizei einen 13-jährigen Jungen aus Zweibrücken als Tatverdächtigen. Der Junge wies zahlreiche Schnittverletzungen an den Händen auf. Die Kleidung, die der Junge bei dem Einbruch trug, wurde gefunden. Bei der Vernehmung habe er die Taten eingeräumt, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden, den der 13-Jährige angerichtet hat, liegt bei 8500 Euro.