Erneut melden die Rauschgiftfahnder der Kriminalinspektion Pirmasens einen großen Ermittlungserfolg: Nachdem im April 150 Kilogramm Marihuana in einer „Cannabisfabrik“ in Schindhard sichergestellt werden konnten, wurde am Mittwoch erneut eine große Menge Rauschgift beschlagnahmt, bevor es auf dem Markt landete. Monatelang waren die Rauschgiftermittler und Beamten der Polizeiinspektion Pirmasens einem Heranwachsenden aus Pirmasens auf den Fersen, der im Verdacht stand, mit Rauschgift größere Geschäfte zu betreiben. Am Mittwoch bereiteten die Beamten dem kriminellen Treiben ein Ende. Sie durchsuchten die beiden Wohnungen des Verdächtigen in einem Pirmasenser Vorort und in der Stadt und nahmen den Mann vorläufig fest. Bei ihm wurden 8,5 Kilogramm Amphetamin und 150 Gramm Haschisch gefunden. In seiner Pirmasenser Wohnung wurden weitere 1,5 Kilogramm Amphetamin sichergestellt.

Die große Menge von zehn Kilogramm „harten Drogen“ und der Umstand, dass daneben eine scharfe Schusswaffe und andere Waffen vorgefunden wurden, könnten dem Mann eine Haftstrafe „nicht unter fünf Jahren“ einbringen, so die Polizei. Der Festgenommene sitzt in Untersuchungshaft.