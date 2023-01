„Die Erste Party des Jahres – WieGeilWerdzn“ hieß eine Veranstaltung in Pirmasens-Gersbach, die am Samstag ein unschönes Ende nahm. Die Party in der Mehrzweckhalle taucht nämlich im Polizeirapport fürs Wochenende auf. Darin heißt es, dass es gegen Ende der Veranstaltung, etwa um 4.15 Uhr, zu „alkoholbedingten Missverständnissen“ an der Garderobe gekommen sei. Das habe zu einer Auseinandersetzung geführt. Dabei wurden laut Polizei schlichtende Personen in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten rückten daraufhin mit drei Streifenwagen und einem Diensthundeführer zur Mehrzweckhalle aus, um die Situation vor Ort zu beruhigen. Um weitere (alkoholbedingte) Probleme an der Örtlichkeit zu verhindern, wurde nach Rücksprache mit den Veranstaltern die Veranstaltung beendet, heißt es im Polizeibericht.