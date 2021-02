Polizisten der Inspektion Waldfischbach-Burgalben kontrollierten zuletzt die Einhaltung der Corona-Regeln. Am Freitagabend verwies sie drei Jugendliche aus dem Vorraum einer Bank. Die Heranwachsenden, die drei verschiedenen Haushalten angehörten, hielten sich nicht an die Abstandsregeln und trugen nach Angaben der Polizei auch keine Mund-Nasen-Bedeckung. Bereits am Donnerstag war ein Mann in Höheinöd verwarnt worden, weil er in der Öffentlichkeit Alkohol trank.