450 Teilnehmer haben nach Angaben der Polizei am Sonntag an der Kundgebung der Initiative Pro Pfälzerwald (IPP) in Clausen teilgenommen. „Wir haben durchgezählt“, betont der stellvertretende Leiter der Waldfischbacher Polizeiinspektion, Peter Baumann, der am Sonntag Einsatzleiter vor Ort war. 380 Teilnehmer waren es bei der Zählung auf dem Platz selbst, dazu seien noch 70 weitere Personen gekommen, die auf dem Gelände des Clauser Fußballklubs unterwegs waren. „Das sah auf dem Platz nicht so viel aus. Es waren aber 450 Leute“, so Baumann. Die IPP hatte am Sonntag zu einer Kundgebung gegen Windräder im Pfälzerwald aufgerufen.