Die Pirmasenser Polizei musste am frühen Sonntagmorgen einen Betrunkenen mit einem so genannten Taser, einer Art Elektroschockpistole, überwältigen. Der Mann soll gegen 1 Uhr am Morgen auf der Kreuzung von Wittelsbach- und Pasquaystraße lautstark geschrien haben. Mehrere Anrufer hätten den stark betrunkenen Störenfried der Polizei gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erzählte. Die Beamten wollten den Mann auch zum eigenen Schutz von der Straße holen, zumal der 30-Jährige schon mehrere sichtbare Schürfwunden und Prellungen am Körper hatte. Der Betrunkene habe jedoch die Beamten beleidigt und sich aggressiv verhalten. Der Aufforderung der Polizei, weiterzugehen, habe er nicht Folge leisten wollen und eine metallene Kohlendioxidflasche aus seinem Rucksack geholt. Als er drohte, die Flasche auf die Beamten zu werfen, sei der Taser zum Einsatz gekommen, erläuterte der Polizeisprecher. Anschließend habe er auf dem Boden fixiert werden können und sei mit einem Rettungswagen in das Pirmasenser Krankenhaus gebracht worden. Gerüchte in den sozialen Medien, wonach der Mann verstorben sei, dementierte der Polizeisprecher auf Nachfrage. Dem Mann gehe es gut im Krankenhaus.