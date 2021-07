Es sind nicht die ersten Pflichtspiele der bald beginnenden Fußballsaison 2021/22, sondern einige der letzten der Saison 2020/21: Am Sonntag ab 15 Uhr rollt in Trulben und Weselberg der Ball bei der Fortsetzung des Kreispokals. Im Viertelfinale ist der FC Rodalben in Trulben sowie der FC Merzalben beim SC Weselberg II zu Gast.

Der TSC Zweibrücken und der TV/SC Hauenstein hatten auf eine weitere Teilnahme ihrer Reserveteams an dem Wettbewerb verzichtet, da diese ohnehin nicht am Verbandspokal hätten teilnehmen können. Trotzdem macht das B-Klasse-Team des SC Weselberg II weiter. „Wir spielen das fertig“, erklärte SCW-Vorsitzender Stefan Zimmermann, „auch wenn wir uns nicht für den Verbandspokal qualifizieren können.“ In der Vorbereitung auf die im August beginnende Saison, seien die Pokalspiele ein willkommener Ersatz für Freundschaftsspiele. Und die Kicker aus der zweiten Mannschaft „sind ehrgeizig“.

Aufgepeppte Weselberger?

Die Befürchtung, Weselberg werde mit sein Team mit Kickern aus der Bezirksliga-Elf qualitativ aufpeppen, sei haltlos, sagte Zimmermann. Und schränkt dann ein: „Der eine oder andere Spieler aus der Bezirksliga wird schon mit auflaufen, doch wir werden es nicht übertreiben. Es wird gemischt. Die Zweite soll spielen.“ Die letzte Entscheidung liege indes bei den Trainern.