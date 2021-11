Das Verbandspokal-Achtelfinalspiel des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens bei Landesliga-Tabellenführer TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim steht kurz vor dem Abbruch. Nachdem die Partie wegen eines Stromausfalls in Teilen von Billigheim-Ingenheim schon mit 13 Minuten Verspätung begonnen hatte, gingen in der 29. Spielminute erneut die Flutlichter aus. Der sehr engagiert auftretende FKP führte bis zu diesem Zeitpunkt verdient durch zwei sehr schön herausgespielte Tore von Philipp Herrmann mit 2:0. FKP-Trainer Patrick Fischer ließ die Stammkräfte David Becker, Luka Dimitrijevic, Dennis Krob, Salif Cissé und Moritz Zimmer auf der Ersatzbank Platz nehmen. Mike Scharwath und Leon Ampadu Wiafe, die in der Regionalliga noch nie in der Startelf standen, bekamen eine Chance von Anfang an.