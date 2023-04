Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

SC Weselberg gegen SV Hermersberg – das ist ein echter Kracher in der vierten Fußball-Verbandspokalrunde. Für das mit Spannung erwartete Sickingerhöh-Derby am kommenden Mittwoch, 12. September, 19 Uhr, sind bereits 450 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Das teilte Weselbergs Spielleiter Volker Reinig am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Gemäß der aktuell gültigen CoronaLandesverordnung von Rheinland-Pfalz sind bis zu 500 Zuschauer ohne Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test für diese Fußballpartie