Schwere Aufgabe für den FK Pirmasens im Fußball-Verbandspokal: Die Auslosung der fünften Runde am Freitag in der Sportschule Edenkoben ergab, dass „die Klub“ am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr beim aktuellen Tabellenachten der Nord-Staffel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, dem SV Alemannia Waldalgesheim, antreten muss. „Wir müssen Distanz und Gegner in Kauf nehmen. Das ist nun mal kein Wunschkonzert“, sagte FKP-Trainer Martin Gries zum Pokalspiel am Rhein. Für die Rheinhessen, die 2020 das Verbandspokalfinale in Pirmasens gegen die Profis des 1. FC Kaiserslautern erst im Elfmeterschießen verloren, spielt der frühere FKP-Stürmer Can Özer.

Die Regional- und Oberligisten steigen erst in Runde fünf in den Pokalwettbewerb ein. Landesligist SC Hauenstein erwartet den sechsmaligen Verbandspokalgewinner TSG Pfeddersheim, derzeit Siebter in der Nord-Gruppe der Oberliga. Verbandsliga-Aufsteiger SV Hermersberg gastiert beim Sieger der Partie SV Steinwenden gegen TuS Hohenecken.