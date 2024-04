Wer in Pirmasens heiratet, hat bisher die Wahl zwischen drei stilvollen Lokalitäten: der Landgrafensaal im Alten Rathaus, das Trauzimmer im Forum Alte Post und der Carolinensaal sind offiziell zugelassen. Der Poissygarten des Strecktalparks kommt nun neu hinzu und verspricht besonders idyllische Momente.

Seit langem zieht es immer wieder frisch Vermählte nach der Trauung ins Strecktal. Die Natur ist beliebte Kulisse für Hochzeitsfotos. Der Weg dorthin verkürzt sich jetzt für diejenigen, die das am Donnerstag vorgestellte Angebot nutzen, das alle erforderlichen Voraussetzungen an eine solche Örtlichkeit erfüllt. Denn: „Eigentlich sind Trauungen unter freiem Himmel nicht zulässig“, erklärt der städtische Beigeordnete Denis Clauer. Aber nachdem bereits mehrmals der Wunsch nach einer Hochzeit im Freien an die Stadt herangetragen worden sei, habe man nun eine Vereinbarung mit Rebecca und Tobias Dexheimer, den Betreibern des im ehemaligen Maschinenraum des Rheinberger-Gebäudes eingerichteten „FeierSaals“, getroffen, könne somit bei schlechtem Wetter eine nahe gelegene Ausweichmöglichkeit vorweisen und erfülle damit eine wesentliche Bedingung für die hoheitlich erteilte Zulassung.

In diesem und dem nächsten Jahr sollen demnach von Mai bis August vier Samstage und zusätzlich je ein Mittwoch pro Monat für eine Hochzeit im Poissygarten zur Verfügung stehen. 2024 wird allerdings erst etwas später gestartet, im Juni wird die erste Trauung über die Bühne gehen, fünf Termine sind noch frei. „Die Termine werden wir immer im Januar für das nächste Jahr festlegen“, informierten Christian Eyrisch, Sachgebietsleiter Standesamt, und die Standesbeamtin Stephanie Goedel. Interessenten können sich entweder über das Standesamt oder den „FeierSaal“ anmelden. Mehrere Pakete sind buchbar, „FeierSaal“ stellt auf jeden Fall einen Pavillon auf und sperrt die Wege ab. Zusätzliche Optionen sind beispielsweise ein Sektempfang oder die anschließende Feier im Maschinensaal.