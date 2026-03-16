In Poissy, der Partnerstadt von Pirmasens, kommt es zur Stichwahl zwischen zwei ehemaligen politischen Weggefährten: Amtsinhaberin Sandrine Berno dos Santos tritt gegen den früheren Bürgermeister Karl Olive an. Im ersten Wahlgang lag Olive mit 42,6 Prozent deutlich vorn, Berno dos Santos erreichte 32,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 57 Prozent. Der zweite Wahlgang findet am Sonntag statt.

Das linke Lager trat zersplittert an. Mathieu Paranthoën von der Linksunion kam auf 9,6 Prozent, der Kandidat der extremen Linken, Sébastian Ribeiro, erzielte 6,3 Prozent. Weitere linke Bewerber blieben teils bei rund einem Prozent.

Olive war von 2014 bis 2022 Bürgermeister und wechselte anschließend als Abgeordneter ins Nationalparlament – wohl auch in der Hoffnung auf ein Ministeramt bei einer der zahlreichen Regierungsumbildungen. Im vergangenen Jahr überraschte er mit seiner Rückkehr in die Kommunalpolitik und kündigte erneut eine Kandidatur für das Rathaus an.

Berno dos Santos, zuvor Erste Beigeordnete unter Olive, wollte den Chefsessel nicht kampflos räumen. Es folgte eine heftige Auseinandersetzung in der Stadtpolitik. Die Amtsinhaberin entließ Beigeordnete, die offenkundig weiter zu Olive hielten und nun auf dessen Liste stehen. Olive führt eine aufwendige Kampagne: ein eigenes Bürgerbüro in der Innenstadt, nahezu tägliche Treffen in den Stadtteilen sowie Großveranstaltungen in Hallen. Bei einer Informationsveranstaltung in einem Außenbezirk wurde sein Wahlkampfstand mit Feuerwerkskörpern angegriffen.