Die Pirmasenser Partnerstadt Poissy ist in der Corona-Krise ganz besonders betroffen. Der Großraum Paris zählt in Frankreich zu den Gebieten mit den meisten Infizierten. In Poissy wird allerdings auch an der Lösung der fehlenden Behandlungskapazitäten gearbeitet. Im dortigen Werk des Autoherstellers PSA werden wesentliche Komponenten für die Produktion von Beatmungsgeräten hergestellt. Innerhalb von nur 50 Tagen wurde die Produktion aus dem Boden gestampft.

Genaue Ansteckungszahlen bezogen auf eine einzelne Stadt sind in Frankreich nicht zu bekommen. Die offiziellen Statistiken werden nur bis zur Ebene der Départements aufgelistet. Das