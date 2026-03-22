Bis zum Redaktionsschluss blieb es spannend bei den Kommunalwahlen in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy: Phasenweise lag der frühere Bürgermeister Karl Olive am Sonntag mit 67 Prozent in der Stichwahl vorne, dann überholte die amtierende Bürgermeisterin Sandrine Berno Dos Santos und setzte sich mit einem Vorsprung von drei Stimmen vor Olive. Also gerade mal 0,05 Prozent. Da waren erst 25 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Während in Paris oder Marseille schon die Gewinner sicher feststanden, wurde in Poissy noch gezählt. Es war ein absoluter Wahlkrimi, der Wahlkampf zwischen Olive und Berno Dos Santos ein regelrechter Kleinkrieg. Aus den einstigen politischen Weggefährten waren unversöhnliche Gegner geworden. Bezeichnend für den beinharten Kampf um buchstäblich jede Stimme war die Rückholung einer Wahlvollmacht mithilfe der Polizei. Eine Bewohnerin eines Seniorenheims hatte einem Wahlhelfer aus dem Lager der Bürgermeisterin eine Vollmacht für die Wahl erteilt. Das hatte der Sohn der Frau erfahren und Olive alarmiert. Der schaltete die Polizei ein, wie er in Sozialen Medien mitgeteilt hat. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent. Die Wahllokale hatten erst um 20 Uhr geschlossen.