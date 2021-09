Im Vorfeld der Bundestagswahl veranstaltet der Jugendstadtrat in Anlehnung an die erste Auflage 2018 sowie die zweite Diskussion im Frühjahr eine Podiumsdiskussion. Beginn ist am Donnerstag um 18 Uhr.

Bei der Veranstaltung „PS-Clash 2.0: Politik aus der jungen Perspektive“ debattiert der Jugendstadtrat mit den sechs Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien, die im Wahlkreis 210 antreten.

Die Debatte, die am 9. September ab 18 Uhr stattfindet, dreht sich vor allem um jugendpolitische Themen und setzt den Fokus auf Inhalte, die für junge Wähler von Relevanz sind. Aber auch Zuschauer anderer Altersgruppen sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Im Internet auf Youtube verfolgen

Die Diskussion findet virtuell statt und wird auf dem Youtube-Kanal „Pirmasens Live“ https://youtu.be/a36XFznshmg gestreamt. Auch der Offene Kanal plant die Ausstrahlung im Nachgang. Die Moderation durch Jugendstadtrat erfolgt aus der Festhalle; die Kandidaten sind nicht vor Ort.

„Durch die Podiumsdiskussion soll vor allem die junge Generation erreicht werden. Unentschlossene Erstwähler sollen zum Gang an die Wahlurne bewegt werden und die Standpunkte der Wahlkreisbewerber zu den relevanten Themenkomplexen herausgearbeitet werden“, erläutert der Jugendstadtrat.

Auch wer nicht dabei ist, wird gefragt

Die Themen- beziehungsweise Fragenauswahl übernimmt das Gremium. Über die Redereihenfolge entscheidet das Los. „Leider ist es logistisch nicht umsetzbar, dass alle zwölf Kandidaten an der Veranstaltung teilnehmen können. Dies würde jeglichen umsetzbaren Zeitrahmen sprengen. Da wir auch die Vertreter der kleineren Parteien zu Wort kommen lassen wollen, erhalten diese Wahlkreiskandidaten die Fragen schriftlich“, erklärt der Jugendstadtratsvorsitzende Jan Weimann. Die Antworten sollen auf der Internetseite des Gremiums erscheinen.

2018 veranstaltete der Rat im Zuge der Oberbürgermeisterwahl eine Podiumsdiskussion. Die virtuelle Neuauflage wurde von Malu Dreyer beim Jugend-Engagement-Wettbewerb der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz mit einem Preisgeld von 500 Euro ausgezeichnet und damit als herausragende Initiative der Pirmasenser Jugendlichen gewürdigt.