Der Sommer kommt in großen Schritten näher und damit die Freibad-Saison. Diese Zeit wollen die Stadtwerke nutzen, um das Plub-Hallenbad auf Vordermann zu bringen.

Ab Montag, 1. Juni, startet das Pirmasenser Plub offiziell in die Sommersaison und das Freibad öffnet seine Pforten. Darüber informieren die Stadtwerke, die das Bad betreiben. Das Hallenbad wird über Sommer allerdings komplett schließen. Als Grund nennen die Stadtwerke die Erneuerung des Umkleidebereichs. Die Kabinen, die aus dem Jahr 1988 stammen, werden abgerissen und durch neue ersetzt. Zusätzlich wird der komplette Bereich neu gefliest.

Außerdem sollen die Arbeiten zur Ertüchtigung des Brandschutzes, die mittlerweile in die dritte Saison gehen, fortgesetzt werden, so Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch. „Da beides Staub- und Lärmbelästigung nach sich zieht, wäre ein regulärer Badebetrieb nicht möglich“, ergänzt Miersch. Das hat zur Folge, dass das Hallenbad bis einschließlich 4. September geschlossen bleibt.

Einschränkungen für Schulen und Vereine

„Bauarbeiten führen immer zu Beeinträchtigungen. Das wissen wir, allerdings wollen wir unseren Badegästen ein attraktives und sicheres Bad anbieten. Dazu gehören regelmäßige Modernisierungen. Nach 38 Jahren ist es nun an der Zeit, die Umkleiden des Hallenbades anzupacken. Dass wir den Brandschutz ertüchtigen, ist nicht nur gesetzliche Vorgabe, sondern für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr.

Der Schul- und Vereinssport im Plub pausiert während des Sommers oder weicht auf Alternativtermine im Freibad aus. Darüber habe das Bad die Betroffenen bereits Ende Februar 2026 schriftlich informiert, teilt Miersch mit.

Nur Einzelkarten über Sommer

Das Freibad hat den Sommer über täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahme: Bei Gewittern schließt das Bad kurzfristig für die Dauer des Unwetters, berichtet Miersch. Die Stadtwerke-Sprecherin ergänzt, dass über die Sommersaison ausschließlich Einzelkarten verfügbar sein werden. Erwachsene zahlen für die Tageskarte vier Euro, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro. Im Feierabendtarif, dieser gilt für eineinhalb Stunden ab 18 Uhr, können Erwachsene das Bad für 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche für drei Euro besuchen.

Mehrfachkarten und Gutscheine können laut Miersch in der Sommersaison nicht angekommen und auch nicht verkauft werden.