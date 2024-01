In diesem Sommer wird das Plub nicht wie anfänglich geplant drei Monate geschlossen werden, sondern bestenfalls nur acht Wochen. Vorausgesetzt, die notwendigen Bauarbeiten können fristgemäß abgeschlossen werden. Einen Puffer von zwei Wochen hat sich die Stadt allerdings schon eingerichtet - durch eine längere Öffnungszeit des Freibades.

Nachdem die Empörung über die dreimonatige Schließung des Pirmasenser Luft- und Badeparks Plub im vergangenen Jahr sehr groß war, ist Stadtwerke-Chef Christoph Dörr zurückgerudert. Eigentlich sollte der Badebetrieb in der Halle auch in diesem Sommer wieder für drei Monate stillgelegt werden, doch das haben die Vereine scheinbar durch ihr Engagement verhindert. Dass das Thema für viele Vereine, die am ersten runden Tisch teilgenommen hatten, bereits erledigt ist, zeigte das geringe Interesse an der Veranstaltung am Donnerstag. Nur etwa 20 Personen waren gekommen. „Die Teilnehmer, die heute nicht da sind, sind zufrieden“, urteilt Christoph Dörr, Geschäftsführer der Pirmasenser Stadtwerke. Das hätte sich auch aus den Absagen ergeben.

Was inzwischen erreicht wurde: Die Schließzeit des Hallenbades habe auf ein Minimum reduziert werden können, betont Dörr. Geplant ist, dass vom 1. Juli bis zum 25. August das Hallenbad für acht Wochen geschlossen sein soll. Eigentlich seien beim ersten Planungssatz nur sechs Wochen vorgesehen, damit die Schließung – wie vorher – nur die Sommerferien der Schulen betreffen würde, erklärt der Stadtwerke-Chef. Doch das sei letztendlich aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten nicht möglich gewesen. „Wir müssen einen Sanierungsstau verhindern“, betont Dörr, der durch die Ertüchtigung des Bades eine dauerhafte Schließung des Bades verhindern will.

Nicht möglich: Bauarbeiten komplett in den Sommerferien

Um zu unterstreichen, wie wichtig der Stadt das Thema Plub ist, war auch Bürgermeister Michael Maas zu der Verabredung gekommen; um aufzuklären und eventuell aufgebrachte Gemüter zu beruhigen. Doch das war gar nicht notwendig. Bei den anstehenden Bauarbeiten werde es großteils um den Brandschutz gehen, erklärt der Bürgermeister, der unbedingt verhindern will, dass es dem Plub so gehe wie anderen Bädern in der Region, die schließen müssen. Bisher sei es möglich gewesen, die Bauarbeiten in den Sommerferien der Schulen zu bewältigen. Dies sei in diesem engen Rahmen nicht mehr möglich, bedauert Maas. Aus dem Stadtrat habe er deswegen den dort formulierten Auftrag mitgebracht: „Wir möchten das Bad aufrechterhalten, aber jetzt beginnen Phasen, in denen wir uns miteinander abstimmen und arrangieren müssen, damit die Bauarbeiten durchgeführt werden können“, betont der Bürgermeister.

„Um so wichtiger ist es uns, dass wir planen können“, sagt Markus Semmet, Geschäftsführer des Schwimmvereins Blau-Weiß Pirmasens. Denn die Gruppen aus den Lehrschwimmbecken in der Robert-Schuman-Grundschule müssten gleich im Anschluss an den Schwimmkurs ins Plub überführt werden, aus denen dann Kinder für Wettkampfmannschaften ausgewählt würden. Wenn dies nicht sofort passiere, könne man einfach wieder von vorne anfangen, berichtet er aus Erfahrung. Ein Training im Außenbereich sei nicht möglich, das 25-Meter-Becken sei unabdingbar.

Behindertensportverein nicht ganz zufrieden

Auch Kristina Soll von der Schwimmschule „Kleiner Delphin“ ist im großen Ganzen zufrieden. „Ich passe mich an“, sagt die Schwimmlehrerin, die im Plub Baby- und Kinderschwimmen anbietet. Es sei wichtig, im Voraus zu wissen, was passiert. Und das sei im vergangenen Jahr eben nicht der Fall gewesen.

Nicht ganz zufrieden ist der Vorstand des Behindertensportvereins BSV, der nicht beabsichtigt, auf ein anderes Bad auszuweichen. Das sei für die Mitglieder des Vereins eine zusätzliche Belastung, sagt Kassenwart Reinhard Schlosser. Unter den Vereinsmitgliedern seien blinde und körperlich behinderte Menschen, denen man es nicht zumuten könne, für zwei Wochen an einem anderen Ort zu trainieren, präzisiert Schwimmleiter Gerhard Jung aus Vinningen. Außerdem sei es für den Behindertensportverein wichtig, eine 25-Meter-Schwimmbahn zu haben. Nach Dahn auszuweichen sei keine Alternative. Das sei ein Spaßbad, finden Schlosser und Jung. Auch die anderen Bäder, die von Dörr als Alternative ins Gespräch gebracht wurden, seien für sie nicht das Richtige. Der Stadtwerke-Chef hatte eine Liste von zehn Bädern erstellt, von denen sechs von vornherein nicht relevant waren, weil sie auch in den Sommerferien geschlossen haben oder generell keine Kapazitäten frei haben.

Konsens wurde letztendlich auch mit Diana Fuchs vom Hebammenhaus getroffen, die moniert, dass wegen der Schließung ein kompletter Schwimmkurs entfallen muss.

Sanierung des Außenbeckens erst 2025

Damit die Auflagen in Sachen Sicherheitstechnik im Plub erfüllt würden, muss ein weiterer Fluchtweg gebaut werden, informieren die Stadtwerke. Dieser soll aus dem Treppenhaus im zweiten Obergeschoss nach außen geführt werden. Um diesen zu ermöglichen, müssen die Außenwände des Bades geöffnet werden, erklärt Maas. Aus diesem Grund wird in der Außenwand eine Tür und im Außenbereich eine Treppenanlage gebaut werden. Zusätzlich werde eine Brandschutzwand im Fitnessstudio errichtet. Diese Arbeiten hätten aber keinen Einfluss auf den Badebetrieb. Auch an die Decke muss die Stadt gehen, um das Dach zu entrauchen. Deswegen würden in der Schwimmhalle Rauchabzugsklappen und entsprechende Lüftungsklappen eingebaut werden. Die geplante Renovierung des Außenbeckens des Hallenbads ist auf das kommende Jahr verschoben worden. Dort sei die unterirdische Verrohrung des Beckens marode, erklärt Dörr.

Um einen zeitlichen Puffer zu haben, haben die Stadtwerke beschlossen, das Freibad bis zum 8. September geöffnet zu lassen, sodass das Hallenbad zwei Wochen länger geschlossen bleiben kann, falls die Arbeiten wetterbedingt noch nicht fertig sein sollten. Was bereits feststeht: Die Wintersaison beginnt am 9. September. Und auch, dass die Runden Tische bei den Stadtwerken fortgeführt werden, die sich als gutes Instrument erweisen, um Konflikte zu beseitigen.