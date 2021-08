Anfang kommender Woche will die Landesregierung eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung vorlegen. Von deren Inhalt hängt es ab, wann und unter welchen Umständen das Plub in die Hallenbadsaison starten wird. Die Stadtwerke gehen laut einer Sprecherin davon aus, dass das Hallenbad „Ende August/Anfang September“ wieder für Schwimmgäste öffnen wird. Derzeit ist im Plub lediglich der Außenbereich zugänglich. In früheren Jahren konnten im Sommer Badegäste in beiden Arealen ihre Bahnen ziehen. Wegen Corona und den damit verbundenen Auflagen verzichteten die Verantwortlichen aber darauf. Denkbar ist, dass für den Besuch im Hallenbad künftig die „Drei-G-Regel“ gelten wird. Das hieße, die Schwimmer müssten geimpft, genesen oder getestet sein, um ihre Bahnen zu ziehen. Das Plub will laut der Stadtwerke-Sprecherin rechtzeitig über die Eintrittsmodalitäten für das Hallenbad informieren.