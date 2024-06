Das PLUB-Hallenbad schließt am Sonntag, 30. Juni, vorübergehend. Grund sind Revisionsarbeiten und die Ertüchtigung des Brandschutzes. Ab Montag, 1. Juli, läuft der Badebetrieb unterbrechungsfrei im Freibad weiter.

Bis einschließlich 25. August hat das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr zu vergünstigten Konditionen (Tageskarte drei Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Jugendliche) geöffnet. Ab 26. August bietet das Bad erneut die Möglichkeit des Kombibades, sprich Hallen- und Freibad zum Kombipreis, bis zum Ende der Sommersaison am 8. September an. Ab 9. September beginnt die Wintersaison und das Freibad bleibt geschlossen. Das Freibad-Kiosk Bauch-Platscher hat wie gewohnt geöffnet.

Mit der bisherigen Saison sind die Stadtwerke als Betreiber nicht ganz zufrieden. „Bedauerlicherweise hat uns das Wetter dieses Jahr einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Entsprechend schlecht sind unsere Besucherzahlen. Jetzt soll es zwar etwas wärmer werden, jedoch stehen Unwetter an, welche die Plub-Besucherbilanz weiterhin trüben werden. Optimistisch wie wir sind, hoffen wir aber spätestens ab Juli auf die Ankunft des Sommers und dann auch auf dessen Beständigkeit“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Seit Beginn der Sommersaison am Montag, 3. Juni, besuchten bis einschließlich Donnerstag, 20. Juni 2024, 7844 Badegäste das Plub. Das Tagesmaximum an Besucherzahlen wurde am Sonntag, 9. Juni, mit 516 Badegästen erreicht.

Info

Aktuelle Infos zu witterungsbedingten Schließzeiten oder Veranstaltungen bietet die Plub-Homepage unter www.plub.de.