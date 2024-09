Am Sonntagabend schließt das Freibad im Plub seine Tore. Damit endet die Sommersaison, und auch der Freibad-Kiosk stellt den Betrieb ein. Ab Montag, 9. September, öffnet das Hallenbad für die Wintersaison. Die Eintrittspreise bleiben auf dem Niveau des Vorjahres, und auch die Winter-Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Trotz anfänglich durchwachsenen Wetters kann das Freibad auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Im Juli besuchten 10.656 Gäste das Bad, was einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im August wurden 8465 Besucher gezählt, was ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zu 2023 bedeutet. Insgesamt wurden bis Ende August 19.121 Besucher registriert, ein Anstieg von etwa 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der besucherstärkste Tag war der 9. Juli mit 1357 Gästen.

Verschiedene Kurse

Besitzer von Mehrfachkarten „Freibad 2024“ können diese ab Ende der Sommersaison im Geldwert (Gutschein) umtauschen, solange sie gültig sind. Mehrfachkarten „Sommer Holiday“ können ab dann auch für den Drei-Stunden-Tarif im Hallenbad genutzt werden.

Das Hallenbad hat während der Wintersaison montags von 12 bis 20 Uhr, dienstags bis samstags von 9 bis 20 Uhr und sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es an der Plub-Kasse und online unter www.plub.de. Die Wassergymnastik-Kurse unter der Leitung von Christine Gäckler finden dienstags um 16 Uhr und 17 Uhr und ab dem 1. Oktober auch um 18 Uhr sowie donnerstags um 10 Uhr statt. Der Aqua-Zumba-Kurs mit Martina Schuster wird mittwochs um 18 Uhr und freitags um 9.15 Uhr angeboten.