Einen langen Leerstand wird die Burgerei am Plub-Schwimmbad nicht erleben. Die Stadtwerke haben dem Vernehmen nach einen Nachfolger für das Restaurant gefunden. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird aus der Burgerei ein italienisches Restaurant. Eine Familie aus Italien will das Lokal betreiben und neben italienischen Gerichten auch Frühstück anbieten. Zudem soll die Speisekarte Gerichte enthalten, die in der Art in Pirmasens noch nicht geboten werden.

Das Restaurant Burgerei war vor fünf Jahren von der Winzler Hotelierfamilie Kunz gestartet worden. Die Stadtwerke hatten den Gebäudeteil aufwändig für 450.000 Euro hergerichtet. Eric Kunz hatte weitere 150.000 Euro in die Systemgastronomie investiert. Seine Tochter Catherina übernahm die Geschäftsführung und musste den Betrieb über die Coronazeit bringen. Anschließend scheint die Burgerei nicht mehr richtig angelaufen zu sein. Laut Catherina Kunz wurden pro Monat rund 10.000 Euro Verlust eingefahren. Da half auch nichts, dass die Stadtwerke noch eine Terrasse anbauen ließen, die im Sommer für mehr Zulauf sorgen sollte. Im März beendete die Familie Kunz den Ausflug in die Systemgastronomie nach Ende des Fünfjahresvertrags.

Die italienische Familie will dem Vernehmen nach am liebsten noch dieses Jahr den Betrieb aufnehmen. Davor braucht es aber noch Investitionen der Stadtwerke. Der Vertrag sei schon unterzeichnet, wie zu hören ist. Der Betrieb wird dann auch die Bewirtung der Plubgäste im Hallenbad übernehmen. Im Freibad bleibt der Kiosk in der Regie von Manuel Heinsdorf, der das Eiscafé Felder und die Pfälzerwaldhütte am Starkenbrunnen betreibt.