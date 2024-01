Das Plub-Freizeitbad konnte seine Besucherzahlen im vergangenen Jahr wieder kräftig steigern, ist aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau und sehr weit von Spitzenjahren wie 1989 entfernt.

126.000 Badegäste wurden im vergangenen Jahr im Plub gezählt; sieben Prozent mehr als 2022. Die Zahlen hat Stadtwerke-Chef Christoph Dörr beim Runden Tisch mit Vereinsvertretern bekannt gegeben. Danach wurde die Steigerung vor allem in der Winterzeit im Hallenbad erzielt. 95.500 Besucher wurden in dieser Zeit im vergangenen Jahr registriert; 30 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Sommerzeit dagegen sackten die Zahlen auf 30.500 Besucher ab, was einem Einbruch um 30 Prozent entspricht. Dies war wohl vor allem der dreimonatigen Schließung des Hallenbads geschuldet.

Normale Badbesucher ohne Verein oder Schule waren es im vergangenen Jahr 101.000. Über Vereine kamen 14.270 Besucher ins Plub und über die Schulen weitere 10.500. Die höchste Besucherzahl verzeichnete im übrigen der 18. Juni, an dem 1217 Menschen ins Plub strömten.

Die aktuellen Besucherzahlen liegen immer noch unter Vor-Corona-Niveau. 2019 und 2018 wurden rund 160.000 Besucher im Plub gezählt. Eine Zahl, die seit dem bisherigen Rekord im Jahr 1989 mit 353.000 Besuchern permanent im Sinkflug war. Bis zum Jahr 2009 sank die Besucherzahl kontinuierlich auf rund 200.000 Badegäste. Dann kam der Mega-Einbruch 2010 mit 115.000 Besuchern. Und seitdem dümpelte die Besucherzahl bis Corona zwischen 150.000 und 170.000 Besuchern. Im Coronajahr 2021 sackte die Besucherzahl schließlich auf 43.000 Besucher ab.

Die meisten Besucher ohne Verein oder Schule waren mit 61.000 Badegästen Erwachsene. 40.000 waren Jugendliche. Von denen kamen die meisten wiederum mit Einzelkarten ins Bad. 2023 wurden 52.000 Einzelkarten verkauft. Dem stehen lediglich 8.500 Mehrfachkarten gegenüber.