Am Sonntag, 4. September, endet die Freibadesaison im Pirmasenser Schwimmbad Plub, das Hallenbad öffnet am Montag. Die Preise bleiben auf dem Niveau des Vorjahres und auch an den Schließzeiten ändert sich nichts. Eine Änderung gibt es aber.

Die Pandemie hat beim Besucherinteresse Spuren hinterlassen. Vielerorts wurden private Pools gebaut, um den Corona-Restriktionen zu entgehen. Hinzu kamen dieses Jahr Bauarbeiten im Plub, die zu eingeschränkten Öffnungszeiten führten, teilen die Stadtwerke mit. Durch solche Bauarbeiten, die von Zeit zu Zeit unabdingbar und wichtig sind, um etwa die Anlagen zu modernisieren, werde der übliche Badebetrieb beeinträchtigt.

Des Weiteren, so die Stadtwerke, war das Hallenbad aus wirtschaftlichen und personellen Gründen über den Sommer nur eingeschränkt geöffnet. Dadurch konnte der bisher übliche und beliebte Kombibetrieb von Hallen- und Freibad nur eingeschränkt angeboten werden. Dennoch liegen laut Stadtwerken die Besucherzahlen schon heute weit über denen der kompletten Sommersaison des Vorjahres. Diesen Sommer kamen vom 16. Mai bis 17. August fast 40.800 Badegäste. Da die Sommersaison noch einige Tage läuft, werde sich die Zahl noch erhöhen. Somit blickt der Betreiber optimistisch auf die Jahresbilanz. „Bisher hat sich das Plub gut durch alle Krisen navigiert. Vielerorts werden aufgrund der momentanen Gaskrise Wasser- und Lufttemperaturen in öffentlichen Hallenbädern drastisch abgesenkt, teilweise erfolgten sogar Schließungen. Von solchen Entwicklungen ist das Plub in Pirmasens bislang nicht betroffen“, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Eine Änderung wird es jedoch geben: Aufgrund von Energieeinsparvorgaben wird das Außenbecken im Hallenbad geschlossen bleiben.

Unveränderte Öffnungszeiten und Preise

„Wir wollen das Angebot unseres Bades aufrecht erhalten. Natürlich reagieren wir auf die Marktentwicklungen und haben aufgrund der jüngsten Vergangenheit ein neues Betriebskonzept für das Plub erarbeitet sowie Prozesse gestrafft“, ist sich Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr der Relevanz eines öffentlichen Bades für die Bevölkerung bewusst. „Wir sind zuversichtlich, unser attraktives Bad weiter für die Bevölkerung mit angenehmen Wasser- und Lufttemperaturen offen halten zu können. Damit ein Besuch bezahlbar bleibt, bieten wir die Wintersaison bis auf weiteres zu unveränderten Öffnungszeiten und Preisen an und freuen uns über die rege Nachfrage unserer Badegäste“, erklärt Dörr.

Sollten bei Mehrfachkarten „Freibad 2022“ noch ein Geldwert bestehen, kann dieser bis einschließlich 31. Dezember 2022 als Gutschein oder als Plub-Ticket umgetauscht werden. Nach diesem Datum ist kein Umtausch mehr möglich. Nicht ermäßigte „Sommer-Holiday-Mehrfachkarten“ können für das Hallenbad als Drei-Stunden-Tarif eingelöst werden.

Info

Öffnungszeiten des Hallenbades während der Wintersaison

• Montag 12 bis 20 Uhr

• Dienstag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

• Sonn- und feiertags 8 bis 20 Uhr

Weitere Informationen gibt es an der PLUB-Kasse und online unter www.plub.de.