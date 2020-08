Während in Dahn das Freibad bereits geschlossen hat, steht in Pirmasens noch nicht genau fest, wann der Außenbereich des Plubs in die Winterpause geht. Die Stadtwerke teilen auf Anfrage mit, dass es noch keinen Termin gebe. Wahrscheinlich schließe das Freibad „Ende August, Anfang September“ – abhängig vom Wetter. Seit der Wiedereröffnung des Bades am 1. Juli kamen rund 7900 Gäste in das Freibad und knapp 4400 ins Hallenbad.