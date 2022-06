Das Schwimmbad Plub soll energetisch fit für die Zukunft gemacht werden.

Ursprünglich sollte das neue Blockheizkraftwerk bereits Ende Mai/Anfang Juni installiert werden, jedoch verzögerte sich die Lieferung. Jetzt ist es soweit. Anlieferung und Aufbau des Blockheizkraftwerks erfolgen in der Zeit ab 13. bis einschließlich 15. Juli. In dieser Zeit bleibt das Freibad geschlossen. Da das Hallenbad bereits seit 4. Juli geschlossen ist, findet in diesen drei Tagen keinerlei Badbetrieb statt. Die Gastronomie wie auch das Actic-Fitness Studio haben regulär geöffnet. Durch die Installation eines Blockheizkraftwerks kann der Strom- und Wärmebedarf des Bades optimiert auf kurzem Weg gedeckt werden. Zukünftig ist auch der Einsatz regenerativer Energieträger geplant. Während des Aufbaus kann es zu in der Umgebung wahrnehmbarem Baulärm kommen. Die Anlieger werden daher um Verständnis gebeten.