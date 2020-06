Auf diese Nachricht haben viele Südwestpfälzer gewartet: Der Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) öffnet am 1. Juli nach der Corona-Zwangspause wieder für Besucher. Das Plub war seit 15. März geschlossen. In der Bilanzpressekonferenz der Pirmasenser Stadtwerke wurden am Dienstag die Pläne vorgestellt. Sie sehen unter anderem vor, dass im Freibad maximal 500 Gäste Zutritt bekommen, im Hallenbad lediglich 150 Personen. Der Eintritt soll drei Euro kosten, für Jugendliche 2,50 Euro. Ein Kombi-Ticket, das Zutritt zu Hallen- und Freibad gewährt, wird es dieses Jahr nicht geben. Das Freibad wird von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein, das Hallenbad von 14 bis 17 Uhr. Außerdem soll eine spezielle Corona-Badeordnung weitere Details klärt. Schon jetzt steht fest, dass Schwimmen nur im Einbahnverkehr möglich sein wird. Im Vordergrund solle der Sport stehen, nicht das Planschvergnügen, hieß es bei der Pressekonferenz. Auf den Wiesen werden Liegeflächen mit umweltfreundlicher Farbe markiert: für Einzelpersonen 20, für Familien 40 Quadratmeter. Die Rutschen sind gesperrt. Besucher müssen ab dem 1. Juli ein ausgefülltes Corona-Formular mitbringen, aus dem persönliche Daten hervorgehen. Das Papier muss an der Kasse abgegeben werden, um notfalls Infektionswege nachverfolgen zu können.

Im benachbarten Rodalben haben sich die Verantwortlichen gegen eine Öffnung des Freibads entschieden.