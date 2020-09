Ab Oktober bietet das Pirmasenser Plub freitags längere Öffnungszeiten an. „Wir verlängern an Freitagen die Öffnungszeiten unseres Bades bis 21 Uhr – los geht es am Freitag, 2. Oktober“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Die Kassenzeiten verlängern sich freitags künftig auf 19.45 Uhr. „Damit wollen wir in erster Linie den Feierabend-Schwimmern wieder Gelegenheit geben, ihrem Sport nachzugehen“, so Dörr.

Die Stadtwerke informieren zudem über ein weitere Änderung im Badebetrieb: Bisher hatten nur die im Plub ansässigen Vereine die Möglichkeit, nach den offiziellen Öffnungszeiten das Bad zu nutzen. Eine Vermischung mit den regulären Badegästen war bisher aufgrund der Corona-Restriktionen nicht erlaubt. Eine Nachfrage bei der Gesundheitsbehörde ergab jedoch einen kleinen Spielraum für Lockerungen der strengen Auflagen. So spreche nichts mehr dagegen, dass sich ab Oktober die Teilnehmer an Kursen und Training gewerblicher Anbieter zeitgleich mit den regulären Badegästen im Bad aufhalten.

„Die Planung berücksichtigt auch die maximal zulässige Besucheranzahl von nicht mehr als 130 Personen, die sich zeitgleich im Bad aufhalten dürfen“, verweist Plub-Bereichsleiter Peter Zimmermann auf die nach wie vor geltende Begrenzung. Hinzu kommt, dass im Plub künftig wieder einige Sitzgelegenheiten wie auch Liegen zur Verfügung stehen, die regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. „Mit diesen Lockerungen bewegt sich das Plub nun einen Schritt in Richtung Normalität“, zeigt sich Stadtwerke-Chef Dörr zufrieden mit der Entwicklung.