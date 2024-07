Das Gutscheinsystem „Keeplocal“ ist in finanzielle Schieflage geraten und womöglich zahlungsunfähig. Nach drei Jahren müssen zahlreiche lokale Händler und Gutscheininhaber in der Pfalz um ihr Geld bangen. Die Insolvenz hat viele überrascht und lässt Fragen offen. Was geschieht nun mit den bereits verkauften Gutscheinen? Die RHEINPFALZ hat mit dem Insolvenzverwalter und der Verbrauchzentrale gesprochen.

Hier geht es zum ausführlichen Artikel.