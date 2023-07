Mit 3:0 (3:0) hat der FK Pirmasens am Mittwochabend beim Sportfest des TV Hauenstein sein vorletztes Testspiel gegen den FV Dudenhofen gewonnen. Der FKP gefiel in dem Duell zweier Oberligisten vor allem in der ersten Halbzeit, als zweimal Mittelstürmer Dennis Krob und einmal Tim Hecker per Kopfball trafen. In der Schlussphase sah bei Dudenhofen erst Simon Bundenthal nach Foul an Kevin Büchler und anschließendem Nachtreten gegen Daniel Bohl die Rote Karte. Dann gab es auch noch eine Zeitstrafe für Thomas Meier nach Foul an Kristof Scherpf, der daraufhin verletzt draußen blieb.