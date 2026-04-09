Cassidy Mc Ghee, Trainerin der Verbandsliga-Fußballerinnen des TuS Heltersberg, spricht über das große Problem ihres Teams, das Derby, den Spiele-Rückstand und ihre Zukunft.

Kein anderes Team in der Frauenfußball-Verbandsliga spielt so häufig remis wie der TuS Heltersberg, der aber von seinen bislang 13 Saisonspielen nur eines gewann und daher vor dem Kreisderby am Samstag (18 Uhr) auf dem Grün des TV Hauenstein bei der FSG Wasgau einen Abstiegsplatz belegt. Helmut Igel sprach mit TuS-Trainerin Cassidy Mc Ghee.

Frau Mc Ghee, Ihr Team ist Drittletzter, obwohl es die viertbeste Defensive der Liga hat. Warum?

Wir haben nur 18 Tore geschossen, weil uns die Kaltschnäuzigkeit und auch Leichtigkeit vor dem gegnerischen Tor fehlt. Wir entwickeln viel zu wenig Torgefahr.

Wie soll in den noch ausstehenden Spielen Tore gelingen?

Die Drucksituation, die sich mittlerweile aufgebaut hat, fördert die Sicherheit vor dem Tor gerade nicht. Ich konnte Nadine Fols (die 43-jährige Ex-Bundesligaspielerin und frühere Heltersberger Spielertrainerin, die Redaktion) überreden, sich noch einmal bei uns auf die Bank zu setzen. Und gleich hat sie uns bei ihrem ersten Einsatz im Spiel bei Siegelbach II einen Punkt gerettet.

Warum hat der TuS Heltersberg aktuell nur 13 Partien absolviert, während die Konkurrenz 15 bis 17 Begegnungen in den Beinen hat?

Das liegt weitgehend an Platzsperren durch den Heltersberger Bürgermeister, wobei der Platz für die Männer freigegeben wurde. Es liegen daher harte Wochen vor uns mit elf Spielen in acht Wochen.

Auf was stellen Sie sich am Samstag beim Derby in Hauenstein ein?

Die FSG Wasgau kann als Neuling mit 17 Punkten sehr unbeschwert aufspielen und wird wohl offensiv agieren. Wir müssen versuchen, deren Offensive mit Kehrer, Seibel und Gensheimer in den Griff zu kriegen.

Heltersberg hat fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, allerdings vier Spiele weniger absolviert als Siegelbach II auf jenem zehnten Platz. Wie optimistisch sind Sie, dass der TuS auch nächste Saison der Verbandsliga angehört?

Das wird nicht einfach, aber wir sind sehr optimistisch. Es ist einfach unser einziges Ziel.

Sind Sie in der kommenden Saison weiter Trainerin in Heltersberg?

Nein. Wir haben früh einen Nachfolger gefunden: Mein derzeitiger Co-Trainer Patrick Entenmann übernimmt.

ZUR PERSON