Seit dieser Saison müssen Spiele im Deutschen Kegler-Bund Classic auf Plattenbahnen ausgetragen werden. Und das lässt den ESV Pirmasens nach den Worten seiner Spielertrainerin Nicole Winicker „zum ersten Mal frohen Mutes“ zu einer Bundesliga-Partie beim FSV Erlangen-Bruck reisen (Beginn: Sonntag, 13 Uhr).

Da auf den bisherigen Bahnen ein Umbau nicht möglich war, sind die FSV-Frauen zum TV Fürth umgezogen und verloren so den Heimvorteil durch ihre für Gäste schwer bespielbare Bahnen. „Nachdem wir auf den alten Bahnen in Erlangen immer ,Haue’ bezogen haben, besitzen wir diesmal eine Chance, was zu holen“, sagt Winicker. Winicker will in Fürth von Beginn an spielen, nachdem sie sich bei der Auftaktniederlage gegen Pöllwitz für Vanessa Wendel eingewechselt hatte. Der Sportliche Leiter des FSV, Steffen Habenicht, merkt zu den neuen Bahnen an: „Wir haben uns gut eingelebt. Wie es allerdings im Wettkampf läuft, wird sich herausstellen. “

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens: Scherer, Alena Bimber, Alisa Bimber, Freyler, Winicker, Luisa-Marie Neu. Ersatz: Wendel.