Der Staatsanwalt fordert lebenslängliche Haft, der Verteidiger Freispruch: Im Bubenhauser Mordprozess wurden am Mittwoch die Plädoyers gesprochen.

Ein aus der Haft entlassener Mann mit serbischer und kosovarischer Staatsbürgerschaft sollte abgeschoben werden. Vor dem Zweibrücker Stadtrechtsausschuss ist er nicht erschienen – und momentan gänzlich vom Radar verschwunden.

Ab Samstag wird es Einschränkungen im Zugverkehr geben. Zwischen Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 21. Juli, wird die Bahnstrecke zwischen Pirmasens-Nord und Pirmasens Hauptbahnhof aufgrund von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten komplett gesperrt.

Weite Teile des Hallenbads und der frühere Saunaturm gleichen einer Großbaustelle. Die Stadtwerke wollen die achtwöchige Sommerschließung nutzen, um wichtige Brandschutzarbeiten zu erledigen.

Ab Montag müssen sich Autofahrer auf Staus auf der Strecke zwischen Niedersimten und Pirmasens einstellen. Der Forst wird entlang der Bitscher Straße alte Bäume entfernen. Über 200 Bäume kommen weg.

Nach elf Jahren endet eine Ära. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) tritt ab. Auf sie folgt Alexander Schweitzer (SPD). Die scheidende Regierungschefin war in den Jahren an der Spitze des Landes in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz unterwegs. Das Archiv der RHEINPFALZ ist voll mit Fotos von Dreyer in Pirmasens und der Südwestpfalz. Eine Auswahl.

Christdemokratische Frauenpower: Ulrike Kästner aus Münchweiler als Vorsitzende und Diana Matheis aus Rodalben als Stellvertreterin führen künftig den CDU-Gemeindeverband Rodalben.

Beete voller Stauden, ein buntes Blütenmeer und dazwischen gern die ein oder andere Wildpflanze: genau so sollte der Garten aussehen, den Redakteurin Julia Luttenberger anlegen wollte. Aber das war gar nicht so einfach.

Am Wochenende feierten die Modellflugsportfreunde Hermersberg ihr 30-jähriges Bestehen mit einer zweitägigen Flugschau, die die zahlreichen Besucher auf dem vereinseigenen Gelände begeisterte. Damit die Flugmodelle, unter anderem große Jets, unfallfrei starten und landen können, braucht es auf der Landebahn perfekte Bedingungen. Für die sorgt in Hermersberg seit vielen Jahren Steve Jewett.