Auf die Polizei warten oder noch schnell eine Pizza ausfahren? Vor dieser Frage stand ein Unfallbeteiligter. Ob seine Entscheidung richtig war, hat das Gericht geklärt.

Eine Unfallflucht hat das Amtsgericht Pirmasens beschäftigt. Im Oktober 2025 war ein 59-Jähriger mit seinem Audi in der Pirmasenser Schützenstraße unterwegs. Er befand sich im Kreuzungsbereich, als ein 23-jähriger Golf-Fahrer aus der Bahnhofstraße kam. Die beiden Wagen kollidierten. Das geschah mit solcher Wucht, dass sich ein Auto um 180 Grad drehte und einen parkenden Pkw rammte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro. Als die Polizei eintraf, war der 59-Jährige mit seinem Audi nicht mehr vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, bei Rot über die Ampel gefahren zu sein sowie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Gegen einen Strafbefehl hatte der Mann Einspruch eingelegt. Vor Gericht räumte er den Zusammenstoß der Fahrzeuge ein. Es sei ein stressiger Tag gewesen und er habe viele Probleme, entschuldigte er sich. Ob die Ampel Grün oder Rot gezeigt habe, wisse er nicht mehr. Der 59-Jährige führte weiter aus, dass er nach dem Aufprall erst einmal aus seinem Wagen ausgestiegen sei, um zu schauen, ob jemand verletzt sei. Aber es sei nur Blechschaden entstanden.

Keinen Grund zur Unfallflucht

Jemand habe die Polizei gerufen. Doch das Warten auf die Beamten habe ihm zu lange gedauert. Nach etwa fünf Minuten habe er den Unfallgegner gebeten, sein Nummernschild abzufotografieren und ihn noch schnell eine Pizza ausliefern zu lassen – bevor sie kalt wird. Er habe versichert, dass er danach zurückkomme. Der 23-Jährige habe es ihm erlaubt, gab er an. Auf Nachfrage räumte er ein, dass der junge Mann zuerst „Nein“ gesagt habe.

Zur Unfallflucht habe er keinen Grund gehabt, sagte der Angeklagte, der angab, noch nie in so einer Situation gewesen zu sein. Er sei weder betrunken gewesen noch habe er Drogen konsumiert. Die bestellte Pizza habe er dann nach Niedersimten gefahren, wo ihn seine Frau angerufen und ihm mitgeteilt habe, dass die Polizei da sei.

Rote Ampel übersehen

Sein 23-Jährige erzählte, der 59-Jährige sei bei Rot über die Ampel gefahren und habe auf Nachfrage zu ihm gesagt, er habe es übersehen. Der junge Mann bestätigte, dass er ein Foto vom gegnerischen Kennzeichen gemacht und dem 59-Jährigen erlaubt habe, noch die Pizza auszufahren. Das habe er auch der Polizei gesagt. Die hatte aber notiert, dass der Audifahrer sich einfach ohne ein Okay entfernt habe. Auf Vorhalt gab der 23-Jährige zunächst an, der Vermerk der Polizei sei richtig. Dann sagte er erneut, er sei einverstanden gewesen. Der Schaden soll inzwischen repariert und reguliert sein.

Ein anderer Autofahrer, der etliche Meter hinter dem Audi fuhr, bestätigte, dass dessen Fahrer bei Rot über die Kreuzung gefahren sei. Er wusste aber nicht, ob die Ampel erst umgesprungen war oder schon länger Rot zeigte. Der 18-jährige Begleiter des Unfallgeschädigten sagte, der 23-Jährige habe den Audifahrer aufgefordert, auf die Polizei zu warten. Aber der sei weggefahren. Auf Nachfrage ruderte der 18-Jährige zurück: Er könne nicht ausschließen, dass er ein „Okay“ des 23-Jährigen nicht mitbekommen habe.

Mit Einverständnis des Angeklagten und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht das Strafverfahren vorläufig eingestellt. Sobald der 59-Jährige 300 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Seinen sichergestellten Führerschein kann der Mann sich bei der Staatsanwaltschaft wieder abholen. Auf Entschädigungsansprüche für die Zeit ohne Führerschein hat er verzichtet.